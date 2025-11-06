Concordia será sede del quinto encuentro internacional de hockey social juvenil

El Intendente Francisco Azcué destacó la posibilidad que se le presenta a la ciudad al recibir el encuentro ya que por un lado “está lo deportivo que posiciona a Concordia en el calendario de las principales competencias y por otro, seguramente tendremos muchos visitantes que vendrán a disfrutar de todo lo que ofrecemos y se puedan llevar un buen recuerdo”.

“Felicito a la organización, gracias por elegirnos y todos los éxitos a los deportistas y que sigan esforzándose y superándose. Que sea un gran torneo para todos” deseó Azcué.

El Secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide remarcó que “el deporte social es fundamental ya que le ofrece a los jóvenes una alternativa. No dudo que van a tener una experiencia extraordinaria y que nos vamos a volver a encontrar”.

Por su parte el Presidente de la Federación Argentina Hockey Social Ricardo Serial indicó que desde la entidad se promueve y acompaña a todas las categorías “a través de la realización de distintos torneos nacionales y para nosotros es importante volver a Concordia por lo que le agradecemos a la gestión por recibirnos”.

El lanzamiento contó con el acompañamiento del Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y los concejales Eliana Lagraña, Silvina Ovelar, Celeste Fuscado y Emmanuel Godoy.

La competencia tendrá lugar en la cancha municipal de hockey.