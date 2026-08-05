Concordia será sede del Torneo Infanto Juvenil de Ajedrez 2026

El próximo sábado 15 de agosto se llevará a cabo el Torneo Concordiense de Ajedrez Infanto Juvenil 2026, un evento que reunirá a niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad y la región en una jornada dedicada a la competencia y la promoción del deporte ciencia.

El certamen se desarrollará en el Patio Interno de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia, ubicado en Salta 277, y cuenta con el aval de la Federación Entrerriana de Ajedrez (FEDA).

La competencia estará dividida en cuatro categorías, de acuerdo con la edad de los participantes:

Sub 10: nacidos desde enero de 2016 en adelante.

Sub 13: nacidos entre enero de 2013 y diciembre de 2015.

Sub 16: nacidos entre enero de 2010 y diciembre de 2012.

Sub 20: nacidos entre enero de 2006 y diciembre de 2009.

La actividad comenzará a las 8:00 horas con la recepción y acreditación de los jugadores, mientras que la primera ronda está prevista para las 8:30. La ceremonia de premiación y el cierre del torneo se realizarán alrededor de las 12:00 horas.

Desde la organización destacaron que el torneo representa una nueva oportunidad para fomentar el ajedrez entre los más jóvenes, promoviendo valores como la concentración, el respeto, el pensamiento estratégico y la sana competencia.

Los interesados en participar podrán solicitar mayor información o realizar la inscripción comunicándose con los organizadores:

Prof. Diego Cornejo: +54 9 3774 40-8986.

A.N./O.R. Luis Moreira González: +54 9 3456 26-1977.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 14 de agosto a las 19:00 horas, con el objetivo de facilitar la organización y coordinación del evento.

El Torneo Concordiense de Ajedrez Infanto Juvenil se presenta como una de las actividades deportivas y recreativas destacadas en la previa del Día del Niño, convocando a las nuevas generaciones a disfrutar de una disciplina que continúa creciendo en la ciudad.