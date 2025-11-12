7PAGINAS

Miércoles 12 de noviembre de 2025
Concordia será sede del Torneo Internacional Sub-16 de Hockey Social: una fiesta deportiva y de integración regional

Concordia volverá a ser protagonista del deporte nacional e internacional al convertirse en sede del 5º Torneo Internacional de Juveniles de Hockey Social, categoría Sub-16, organizado por la Federación Argentina de Hockey Social. El evento se desarrollará los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio Municipal de Hockey sintético de agua, y reunirá a delegaciones de Argentina y Uruguay.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

El Concejo Deliberante de Concordia, en su sesión del pasado jueves, aprobó por unanimidad el Proyecto de Resolución presentado por la concejal Eliana Lagraña, declarando de Interés Municipal Deportivo este importante encuentro, que promete ser una verdadera fiesta deportiva y social.

Participación y espíritu binacional

El torneo contará con la presencia de 10 equipos, cinco en la rama masculina y cinco en la femenina, sumando un total de más de 300 personas entre jugadores y entrenadores. Además, participarán clubes de federaciones uruguayas, consolidando el espíritu de integración binacional que caracteriza a la región de Salto Grande.

Impacto deportivo, turístico y social

La iniciativa fue destacada por su impacto positivo en múltiples dimensiones. En primer lugar, el evento contribuye al fortalecimiento del deporte de base, brindando oportunidades de competencia y aprendizaje a jóvenes deportistas.

Asimismo, se espera un importante movimiento turístico y económico, dado el flujo de visitantes durante las tres jornadas. Hoteles, comercios y servicios locales serán beneficiados por la llegada de delegaciones nacionales y extranjeras.

En el plano social, la propuesta busca promover valores de integración, respeto y amistad, pilares del hockey social, fomentando el intercambio cultural entre las delegaciones y la comunidad concordiense.

“Una inversión en valores y futuro”

Al respecto, la concejal Eliana Lagraña destacó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas:

“Estamos promoviendo valores fundamentales como el respeto y la amistad, y eso es una inversión mucho más rentable que cualquier medalla. La llegada de clubes uruguayos y delegaciones nacionales dinamizará el turismo y posicionará a Concordia como un polo regional de la actividad.”

Con información de prensa H.C.D

Redaccion de 7Paginas