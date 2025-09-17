Concordia será sede del Torneo Nacional de Karate este fin de semana

Se espera la presencia de más de 20 delegaciones provenientes de distintas provincias, lo que promete dos jornadas intensas de competencia y camaradería.
Cronograma de actividades
Sábado 20 de septiembre
09.00 hs: Curso y examen para jueces y árbitros.
10.00 hs: Categorías Infantiles Kata y Kumite Individual.
12.00 hs: Apertura oficial del evento.
13.00 hs: Categorías Juveniles 4° Kyu.
16.00 hs: Categoría Kata Familia.
17.00 hs: Categoría Adultos 4° Kyu.
19.00 hs: Examen para Danes.
21.00 hs: Reuniones de Dojo y Provincias.
Domingo 21 de septiembre
10.00 hs: Torneo Categorías Ranking Selección 3°, 2° y 1° Kyu y Danes. Categoría Koten Kata. Competencias de equipos juveniles y adultos.
18.00 hs: Cierre del evento.
22.00 hs: Fiesta “Tercer Tiempo” en lugar a confirmar.