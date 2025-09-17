7PAGINAS

Miércoles 17 de septiembre de 2025
Concordia será sede del Torneo Nacional de Karate este fin de semana

Con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia, la ciudad recibirá este sábado 20 y domingo 21 de septiembre el Torneo Nacional de Karate, que tendrá lugar en las instalaciones del Club Estudiantes Concordia bajo la organización del Instituto Shotokan.
Se espera la presencia de más de 20 delegaciones provenientes de distintas provincias, lo que promete dos jornadas intensas de competencia y camaradería.

Cronograma de actividades

Sábado 20 de septiembre

09.00 hs: Curso y examen para jueces y árbitros.

10.00 hs: Categorías Infantiles Kata y Kumite Individual.

12.00 hs: Apertura oficial del evento.

13.00 hs: Categorías Juveniles 4° Kyu.

16.00 hs: Categoría Kata Familia.

17.00 hs: Categoría Adultos 4° Kyu.

19.00 hs: Examen para Danes.

21.00 hs: Reuniones de Dojo y Provincias.

Domingo 21 de septiembre

10.00 hs: Torneo Categorías Ranking Selección 3°, 2° y 1° Kyu y Danes. Categoría Koten Kata. Competencias de equipos juveniles y adultos.

18.00 hs: Cierre del evento.

22.00 hs: Fiesta “Tercer Tiempo” en lugar a confirmar.

 