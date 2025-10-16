Concordia será sede del XVII Congreso Entrerriano de Enfermería y VIII Encuentro de Estudiantes de Enfermería

Los próximos 12 y 13 de noviembre, el Centro de Convenciones de Concordia será escenario de uno de los eventos más importantes del ámbito sanitario provincial: el XVII Congreso Entrerriano de Enfermería y el VIII Encuentro de Estudiantes de Enfermería.

Desde la organización informaron a 7Paginas que se espera la participación de cerca de 1.000 asistentes, entre profesionales, docentes, estudiantes y referentes de instituciones de salud de distintos puntos del país. El objetivo es fortalecer la profesión, fomentar la actualización y reflexionar sobre los desafíos actuales del cuidado en salud.

Un Congreso con mirada integral y federal

El encuentro se desarrollará bajo el lema del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE):

“Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Cuidando de las enfermeras, fortalecemos la economía”.

En esa línea, el programa propone un abordaje amplio y transversal que incluye paneles, conferencias y talleres, orientados a mejorar la calidad del cuidado, promover la formación continua y analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio profesional.

Entre los temas centrales que se tratarán se destacan:

Formación de enfermería.

Salud mental.

Habilidades blandas.

Responsabilidad profesional.

Cuidados humanizados.

Enfermería prehospitalaria.

Tratamiento de heridas.

Enfermería gerontológica.

Tecno-ciencia aplicada al cuidado.

Cada uno de estos ejes busca fortalecer la práctica profesional, ofreciendo herramientas actualizadas para enfrentar los desafíos de la atención sanitaria en contextos cambiantes y de alta demanda.

Detalles del evento

Lugar: Centro de Convenciones de Concordia, Entre Ríos.

Fechas: 12 y 13 de noviembre de 2025.

Horarios:

Martes 12: Acreditación desde las 8:00 horas. Disertaciones hasta las 18:00 horas.

Miércoles 13: Actividades desde las 8:30 hasta las 14:00 horas.

El Congreso Entrerriano de Enfermería se consolida como un espacio de encuentro, aprendizaje y actualización profesional, donde se compartirán experiencias, investigaciones y prácticas innovadoras que impactan directamente en el fortalecimiento del sistema de salud público y privado de la provincia y la región.

