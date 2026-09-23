Concordia será sede este fin de semana de la Expo Textil 2026

Concordia se prepara para recibir este fin de semana la Expo Textil Concordia – Industria Textil & Gráfica, una propuesta organizada por el sector privado que reunirá durante dos jornadas a referentes, emprendedores, talleres y distintos actores vinculados a la actividad.

La exposición se desarrollará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 13 a 21 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia. La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad acompaña la iniciativa e invita a la comunidad a participar.

Capacitación y herramientas para emprendedores

Bajo el concepto “Ideas que impulsan tu negocio”, la Expo contará con una amplia agenda de charlas, capacitaciones, actividades y desfiles de moda, con contenidos orientados a brindar herramientas y conocimientos a emprendedores y trabajadores del sector.

Durante las dos jornadas se abordarán temas relacionados con liderazgo, sustentabilidad, diseño gráfico, tejido de punto industrial, bordado, gestión productiva, sublimación, identidad textil, fibras y oratoria, entre otras temáticas.

También habrá propuestas vinculadas con diferentes oficios y experiencias dentro de la industria, buscando generar un espacio para el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas oportunidades.

Una amplia nómina de disertantes

Entre los disertantes que participarán de la Expo se encuentran Lorena Aguilar, Mariana Rossi, Flor Tristán, Gastón García (La École), Carolina Arce y Omar, Luis Otamendi, Iván Ibarra, Gabriel Lavacelli, Virginia Locaso, María Laura Ascargorta, Andrés Aguilar y Tramagua, entre otros referentes.

Un espacio para fortalecer el sector

La Expo Textil Concordia busca convertirse en un punto de encuentro para compartir conocimientos, visibilizar emprendimientos, fortalecer vínculos y acercar herramientas concretas a quienes forman parte de la industria textil y gráfica.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron a 7Paginas, la importancia de acompañar iniciativas impulsadas por el sector privado, al considerar que contribuyen al fortalecimiento del entramado productivo local, la capacitación y la generación de nuevas oportunidades para emprendedores y trabajadores.