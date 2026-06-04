Concordia será sede nacional de un programa educativo vinculado a la NASA: “Nos llena de orgullo como concordienses”, afirmó Azcué

El anuncio se realizó este jueves durante el acto inaugural de la feria ambiental que tiene lugar en el Centro de Convenciones de Concordia y que reúne a delegaciones nacionales e internacionales, especialistas, instituciones educativas, organizaciones ambientales y más de 80 proyectos relacionados con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.

“Me llena de orgullo haber firmado hoy este convenio con nuestros hermanos mexicanos que forman parte de esta misión educativa. Poder trabajar con la NASA es un gran honor y que Concordia sea la sede para toda la República Argentina de este programa de formación profesional para nuestros docentes es algo muy importante”, expresó Azcué durante su discurso.

El jefe comunal calificó el acuerdo como un “hito histórico” para la ciudad y remarcó que se trata del resultado de una década de trabajo conjunto y construcción de vínculos institucionales.

“Esto no se construyó de un día para el otro. Llevó muchos años generar confianza, empatía y fortalecer una relación que hoy nos permite acceder a herramientas vinculadas al conocimiento y la formación profesional. Esa capacitación de nuestros docentes luego se trasladará a nuestros jóvenes en las escuelas”, señaló.

Una feria que apuesta a la educación ambiental

La décima edición de Eco Ciencias es organizada por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la ONG Luz del Ibirá.

El encuentro incluye exposiciones de especialistas, actividades educativas, talleres de robótica, jornadas de alimentos silvestres, propuestas culturales y espectáculos artísticos, consolidándose como uno de los eventos ambientales más importantes de la región.

Durante su mensaje, Azcué destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones educativas en la construcción de políticas públicas sostenibles.

“Este es el círculo virtuoso que tenemos que fomentar. Las instituciones intermedias, con mucho compromiso y responsabilidad, trabajan e impulsan acciones concretas. Cuando las instituciones se involucran, los Estados acompañan”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que uno de los desafíos de la Argentina es garantizar la continuidad de las iniciativas que generan resultados positivos más allá de los cambios de gestión.

“Lo que está bien tiene que continuar. No me parece inteligente destruir lo que hizo una gestión anterior solo por cuestiones ideológicas. Esta feria es una muestra de que las políticas públicas pueden sostenerse en el tiempo cuando existe compromiso de la comunidad y de las instituciones”, expresó.

“La herramienta más poderosa es la educación”

En otro tramo de su discurso, el intendente remarcó la importancia de la educación como motor de transformación social y ambiental.

“No tengo dudas de que todos queremos una ciudad mejor y un mundo mejor. Queremos crecimiento, producción y trabajo, pero también queremos que ese desarrollo sea sustentable. Para lograrlo, la herramienta más poderosa a la que podemos acudir es la educación”, indicó.

Azcué explicó que desde el municipio se trabaja en programas de educación ambiental no formal y sostuvo que estos procesos deben desarrollarse de manera articulada con escuelas, universidades y organizaciones sociales para garantizar su continuidad y alcance.

Diez años construyendo conciencia ambiental

Por su parte, la presidenta de la ONG Luz del Ibirá, Manuela Peralta, destacó que el objetivo central de la feria es promover una mirada sostenible hacia el futuro.

“Lo que estamos viviendo ahora es el futuro, y el futuro hay que hacerlo sostenible”, afirmó, agradeciendo el acompañamiento de las instituciones y organismos que hicieron posible una nueva edición del encuentro.

En tanto, la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, Mariana Lagadari, subrayó la importancia de haber alcanzado una década de trabajo ininterrumpido.

“Diez años no es un dato menor. Se trata de un trabajo sostenido que ha convertido a este espacio en un encuentro de referencia para todo lo relacionado con el ambiente y el cambio climático”, destacó.

Las actividades de la 10° Feria Internacional de Ambiente “Eco Ciencias” continuarán durante toda la jornada del jueves y el viernes en el Centro de Convenciones de Concordia, con charlas, disertaciones, exposiciones y stands abiertos de manera libre y gratuita para toda la comunidad.

Fuente y Redaccion de 7Paginas