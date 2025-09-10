Concordia: Servicio especial de transporte urbano para estudiantes durante los desfiles de carrozas

El servicio abarcará las líneas 1, 2, 3 y 7, con salidas desde el Parque Central «Viñedos Moulins» (Ex Estación Norte) a las 23:10 y 00:00 horas, durante las fechas 12, 13, 15, 16, 19 y 20 de septiembre.

El costo del boleto será el correspondiente a la tarifa plana vigente de $1000, ya que no aplicará el beneficio del boleto estudiantil, al encontrarse fuera del horario habitual del servicio.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte destacaron que “este servicio especial tiene como objetivo brindar mayor comodidad y seguridad a los estudiantes en su regreso a casa después del Desfile de Carrozas. Agradecemos la colaboración de la Cámara de Transporte para hacer posible este servicio”.

Se espera que esta medida facilite la movilidad de los jóvenes y contribuya a prevenir inconvenientes durante las noches de festejos, asegurando un retorno seguro a sus hogares.