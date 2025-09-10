7PAGINAS

Miércoles 10 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia: Servicio especial de transporte urbano para estudiantes durante los desfiles de carrozas

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, en coordinación con la Cámara de Transporte Urbano y los Estudiantes Concordienses Unidos (ECU), informó que durante los días de los tradicionales desfiles de carrozas se implementará un servicio especial de transporte para facilitar el regreso seguro de los estudiantes a sus hogares.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El servicio abarcará las líneas 1, 2, 3 y 7, con salidas desde el Parque Central «Viñedos Moulins» (Ex Estación Norte) a las 23:10 y 00:00 horas, durante las fechas 12, 13, 15, 16, 19 y 20 de septiembre.

El costo del boleto será el correspondiente a la tarifa plana vigente de $1000, ya que no aplicará el beneficio del boleto estudiantil, al encontrarse fuera del horario habitual del servicio.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte destacaron que “este servicio especial tiene como objetivo brindar mayor comodidad y seguridad a los estudiantes en su regreso a casa después del Desfile de Carrozas. Agradecemos la colaboración de la Cámara de Transporte para hacer posible este servicio”.

Se espera que esta medida facilite la movilidad de los jóvenes y contribuya a prevenir inconvenientes durante las noches de festejos, asegurando un retorno seguro a sus hogares.