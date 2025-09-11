7PAGINAS

Jueves 11 de septiembre de 2025
Concordia: siete trabajadores municipales denunciados por presentar títulos secundarios falsos

Un grave caso de falsificación documental sacude a la administración pública de Concordia. La Municipalidad detectó que siete trabajadores presentaron títulos secundarios apócrifos con el objetivo de obtener un adicional salarial por formación académica.
De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que la irregularidad fue descubierta por la Dirección de Recursos Humanos, que dio aviso inmediato a las autoridades municipales. Tras comprobarse la presunta falsificación, el municipio radicó la denuncia penal correspondiente y, en simultáneo, abrió los sumarios administrativos para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.

La Fiscalía de Concordia imputó a los agentes involucrados en el marco de la Investigación Penal Preparatoria. En los próximos días, los denunciados deberán presentarse a declarar ante la Justicia.

El intendente Francisco Azcué se refirió al caso con firmeza, “Quiero ser absolutamente claro: en nuestra gestión no vamos a tolerar la deshonestidad y las avivadas. Estamos comprometidos con la transparencia y como servidores públicos debemos dar el ejemplo en la manera en la que actuamos”.

Asimismo, el jefe comunal destacó y reconoció el trabajo de los empleados municipales que día a día se capacitan y cumplen con responsabilidad sus funciones al servicio de la comunidad.

La Municipalidad de Concordia reiteró su compromiso con una política de transparencia, control y firmeza frente a cualquier irregularidad, subrayando que la gestión pública debe regirse por la honestidad y el respeto hacia los contribuyentes.