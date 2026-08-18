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Martes 18 de agosto de 2026
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Concordia: Simuló que lo asaltaron y le robaron el camión en la Autovía 18, pero terminó confesando que la denuncia era falsa

Ocurrió a la altura de Estación Yeruá. El chofer inventó un pirataje del asfalto con secuestro y robo millonario para cobrar el seguro a favor de sus patrones. Incongruencias en las cámaras del peaje y la labor policial desmantelaron la mentira.
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Redacción 7Paginas

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Un insólito episodio policial tuvo lugar sobre el kilómetro 231 de la Autovía 18, en jurisdicción de la Estación Yeruá. Un camionero denunció haber sido víctima de un violento robo a mano armada en el que supuestamente le sustrajeron un camión con combustible y $1.500.000 en efectivo, pero las investigaciones policiales terminaron demostrando que se trató de un invento.

El relato inicial del conductor señalaba que, tras detenerse a orinar al costado de la ruta mientras transportaba una cisterna con 609 litros de gasoil desde Buenos Aires hacia Colonia Oficial N° 5, fue encañonado por un sujeto que le cubrió la cabeza. Según su primera versión, lo trasladaron bajo amenazas, robaron el rodado Fiat Iveco, su billetera, celular y la abultada suma de dinero correspondiente a su sueldo. Incluso fue derivado a un centro médico por presentar golpes.

Incongruencias que desarmaron la maniobra

Tras la denuncia, intervinieron efectivos de la Comisaría Pedernal, la División Drogas Peligrosas y personal del Puesto Caminero Concordia. La hipótesis comenzó a desmoronarse rápidamente a partir de una serie de hallazgos clave:

Paso por el peaje: La Policía Caminera constató mediante la patente que el camión nunca había cruzado por el peaje de Yeruá en el horario indicado.

Sin huellas en el lugar: La División Policía Científica trabajó en la zona señalada por el denunciante y no encontró ningún indicio ni rastro de violencia que respaldara la comisión de un delito.

El dinero estaba a resguardo: Se constató que el millón y medio de pesos presuntamente sustraído se encontraba en poder del padre del camionero.

Confesión, hallazgo de pruebas y causa penal

Ante las evidentes contradicciones, el fiscal de turno, Dr. Mario Figueroa, ordenó un nuevo interrogatorio al chofer. Frente a las evidencias, el hombre terminó confesando que la denuncia era completamente falsa: admitió que no tenía el camión desde hacía tiempo y que armó la maniobra con la intención de cobrar la póliza de seguro a favor de sus patrones.

Asimismo, reveló que había tirado su teléfono Samsung A04 y su billetera a la vera de la ruta. Tras un rastrillaje en la zona, la Policía logró localizar y secuestrar ambos elementos en el cantero central del kilómetro 231. Por disposición de la Fiscalía, el sujeto fue aprehendido formalmente e identificado bajo la causa de falsa denuncia.

Con información de policía de Concordia