Concordia: Simuló que lo asaltaron y le robaron el camión en la Autovía 18, pero terminó confesando que la denuncia era falsa

Un insólito episodio policial tuvo lugar sobre el kilómetro 231 de la Autovía 18, en jurisdicción de la Estación Yeruá. Un camionero denunció haber sido víctima de un violento robo a mano armada en el que supuestamente le sustrajeron un camión con combustible y $1.500.000 en efectivo, pero las investigaciones policiales terminaron demostrando que se trató de un invento.

El relato inicial del conductor señalaba que, tras detenerse a orinar al costado de la ruta mientras transportaba una cisterna con 609 litros de gasoil desde Buenos Aires hacia Colonia Oficial N° 5, fue encañonado por un sujeto que le cubrió la cabeza. Según su primera versión, lo trasladaron bajo amenazas, robaron el rodado Fiat Iveco, su billetera, celular y la abultada suma de dinero correspondiente a su sueldo. Incluso fue derivado a un centro médico por presentar golpes.

Incongruencias que desarmaron la maniobra

Tras la denuncia, intervinieron efectivos de la Comisaría Pedernal, la División Drogas Peligrosas y personal del Puesto Caminero Concordia. La hipótesis comenzó a desmoronarse rápidamente a partir de una serie de hallazgos clave:

Paso por el peaje: La Policía Caminera constató mediante la patente que el camión nunca había cruzado por el peaje de Yeruá en el horario indicado.

Sin huellas en el lugar: La División Policía Científica trabajó en la zona señalada por el denunciante y no encontró ningún indicio ni rastro de violencia que respaldara la comisión de un delito.

El dinero estaba a resguardo: Se constató que el millón y medio de pesos presuntamente sustraído se encontraba en poder del padre del camionero.

Confesión, hallazgo de pruebas y causa penal

Ante las evidentes contradicciones, el fiscal de turno, Dr. Mario Figueroa, ordenó un nuevo interrogatorio al chofer. Frente a las evidencias, el hombre terminó confesando que la denuncia era completamente falsa: admitió que no tenía el camión desde hacía tiempo y que armó la maniobra con la intención de cobrar la póliza de seguro a favor de sus patrones.

Asimismo, reveló que había tirado su teléfono Samsung A04 y su billetera a la vera de la ruta. Tras un rastrillaje en la zona, la Policía logró localizar y secuestrar ambos elementos en el cantero central del kilómetro 231. Por disposición de la Fiscalía, el sujeto fue aprehendido formalmente e identificado bajo la causa de falsa denuncia.

Con información de policía de Concordia