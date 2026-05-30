Concordia solidaria: Exequiel, el adolescente que vende limones para costear su salud auditiva, recibió una computadora de regalo

La solidaridad de los concordienses volvió a encender una luz de esperanza en medio de las historias de esfuerzo que conmueven a la comunidad. Exequiel Sampietro, el adolescente con hipoacusia bilateral que se ganó el corazón de la ciudad al armar un microemprendimiento en la vereda de su casa y en las ferias locales, recibió una de las noticias más esperadas: una vecina se conmovió con su campaña y le regaló la computadora que tanto anhelaba para sus estudios y momentos de recreación.

En una publicación anterior de 7Paginas, se había visibilizado la doble cruzada de Exequiel. Por un lado, la urgencia de costear la reparación y los repuestos de sus implantes cocleares; por el otro, el sueño propio de su edad de poder acceder a una PC, una meta que veía lejana debido a que todos los recursos familiares están volcados a sus tratamientos médicos.

La enorme alegría llegó a través de las redes sociales, donde su madre, Mónica «Yanina» Blatt, hizo público su profundo agradecimiento a la vecina Itatí Ferreira, quien se encargó de realizar la donación del equipo informático, cumpliendo el gran sueño del adolescente.

Cabe mencionr que Exequiel padece sordera profunda y fue operado en el año 2016 en el prestigioso Hospital Garrahan de Buenos Aires, oportunidad en la que recibió un implante coclear bilateral. Sin embargo, el paso del tiempo y el avance de la tecnología le jugaron una mala pasada: los procesadores de sus implantes quedaron obsoletos en el mercado y actualmente no se consiguen repuestos en el país. Para colmo, uno de los dos aparatos ya se rompió, afectando severamente su capacidad de audición.

Lejos de bajar los brazos, el joven transformó lo que comenzó como un juego en un verdadero proyecto comercial para ayudar a su madre con los gastos.

Los inicios: Empezó acompañando a su mamá a la feria del Parque Ferré, donde vendía «tinchos» (resorteras) y pulseritas artesanales confeccionadas por él mismo.

El puesto actual: Con el tiempo amplió la oferta y hoy atiende en la vereda de su casa un puesto de productos naturales que incluye limones, hojas de laurel, eucalipto, mamones y naranjas (estas últimas donadas por un vecino de la zona que se sumó a colaborar).

Próxima parada: Buenos Aires

Con el sueño de la computadora ya cumplido, Exequiel no detiene sus ventas, ya que los plazos médicos apremian. La familia tiene una fecha clave en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los próximos 16 y 17 de junio, días en los que asistirán a turnos fundamentales con el otorrinolaringólogo en el Hospital Garrahan.

«El dinero que él sigue juntando con sus ventas lo va a destinar íntegramente al viaje para sus controles de junio y también para adquirir otros insumos diarios que son muy costosos, como las baterías de los implantes», detalló Yanina Blatt, visiblemente emocionada por las muestras de afecto. «Queremos agradecer de corazón a todos los vecinos que nos están acercando cosas para que él pueda seguir vendiendo en su puesto», añadió.

El objetivo de las citas médicas en Buenos Aires es completar los estudios pendientes y los datos técnicos exigidos para presionar a la obra social, buscando que cubra al menos una parte de la millonaria renovación de los procesadores auditivos.

Cómo seguir colaborando con Exequiel

La campaña solidaria continúa abierta para alivianar los costos de los pasajes, la estadía en Buenos Aires y los insumos diarios que Exequiel necesita para no perder su audición:

Para transferencias económicas (Mercado Pago / Cuenta Bancaria):

Alias: monica.307.yanina

Teléfono de contacto directo / WhatsApp:

3454024258 (Mónica Yanina Blatt)

Concordia demostró una vez más que no es indiferente ante las lecciones de vida de sus jóvenes. Exequiel ya tiene su computadora, y ahora el esfuerzo colectivo se concentra en devolverle, por completo, el sentido del oído.

Por Exequiel Bond