Concordia suma nuevas bibliotecas populares municipales

Esta inauguración se enmarca en una serie de donaciones gestionadas a través del Programa Bibliotecas Rurales Argentinas, que permite dotar de 1.000 ejemplares a cada biblioteca. En total, se suman 7 nuevos puntos de lectura, que amplían la red de más de 15 bibliotecas populares abiertas en la ciudad desde 2024.

El Presidente Municipal Francisco Azcué, junto al Secretario de Desarrollo Humano, Ing. Sebastián Aristide; el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, encabezaron la actividad, acompañados por la directora de Educación, Lic. Nélida Amam, y el director de Cultura, Prof. Daniel Bogado.

En cada uno de estos espacios, además de la apertura de las bibliotecas, funcionan también los programas municipales de alfabetización para adultos “Aprender sin Límites” y los Centros Municipales de Apoyo Escolar para nivel inicial, lo que amplía las oportunidades educativas en los barrios.

“El acceso a los libros transforma realidades, amplía horizontes y fortalece a la comunidad. Desde el inicio de nuestra gestión nos propusimos que en cada barrio haya un espacio educativo y cultural, y hoy seguimos consolidando ese camino con estas bibliotecas populares municipales”, destacó el Prof. Carlos Gatto.

Asimismo, el subsecretario subrayó: “Cada biblioteca no es solo un lugar para leer, sino también un punto de encuentro, de acompañamiento y de formación. El trabajo articulado con los programas de alfabetización y apoyo escolar convierte a estos espacios en verdaderos centros de desarrollo comunitario”.

Los espacios habilitados funcionan en:

Barrio Carretera La Cruz – NIDO

Centro de Jubilados Ferroviarios

Barrio Pompeya Sur – SUM Municipal

Barrio Isthilart – Centro Cultural Macho Merlo

Barrio San Miguel II – SUM Municipal “Los Gurises”

Barrio Lavardén – SUM Municipal

Barrio Victorino Simón– SUM Municipal

De esta manera, la Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso con la educación y la cultura, acercando libros y herramientas de aprendizaje a todos los barrios de la ciudad.