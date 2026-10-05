Concordia suma su quinta empresa al Registro de la Economía del Conocimiento y refuerza su perfil tecnológico

Concordia continúa avanzando en el desarrollo de su perfil tecnológico con la incorporación de una nueva empresa al Registro Municipal de Empresas de la Economía del Conocimiento (REC).

Se trata de Devoo S.A.S., que se convirtió en la quinta empresa en acceder a este régimen creado por el Municipio para promover la radicación, expansión y crecimiento de compañías vinculadas a la innovación y las nuevas tecnologías.

Entre los principales beneficios se encuentra la exención del 100% de la Tasa Comercial y de la Tasa General Inmobiliaria durante cinco años, con posibilidad de prorrogar el beneficio por otro período de igual duración.

La iniciativa busca generar condiciones que permitan que empresas del sector puedan invertir, crecer y generar empleo en Concordia.

Azcué: “Tenemos un enorme potencial”

El intendente Francisco Azcué destacó la incorporación de Devoo y el crecimiento que viene registrando el Registro Municipal.

El jefe comunal señaló que el objetivo es generar condiciones para que las empresas puedan “crecer, invertir, desarrollarse, generar empleo y expandirse, pasando los límites de Concordia”.

En particular, valoró que se trate de una empresa de origen local: “Nos llena de satisfacción porque es una empresa concordiense, fundada por concordienses”, remarcó.

Azcué sostuvo además que el Estado debe asumir un rol de acompañamiento al sector privado.

“Como Estado debemos ser facilitadores, acompañando al sector privado y en este caso, se visibiliza el enorme potencial que tenemos en la ciudad donde el sector de la economía del conocimiento está creciendo”, afirmó.

En esa línea, destacó la formación de jóvenes, el surgimiento de emprendimientos y la decisión de profesionales y empresarios de apostar por la ciudad.

“Vamos por buen camino, con jóvenes formándose y desarrollándose, emprendedores, apostando a la ciudad y hoy, estamos dando un paso más”, expresó.

Devoo: tecnología desarrollada desde Concordia

Devoo S.A.S. desarrolla su actividad en Concordia y forma parte del sector de la Economía del Conocimiento, con especialización en desarrollo de software, implementación de soluciones digitales y tecnología aplicada a procesos empresariales.

La empresa trabaja en herramientas destinadas a comercios, PyMEs y organizaciones, con el objetivo de profesionalizar y digitalizar diferentes procesos administrativos, comerciales, contables, logísticos y de gestión.

Entre las soluciones que desarrolla se encuentran sistemas ERP, integraciones, automatizaciones, comercio electrónico y herramientas vinculadas a inteligencia artificial.

El objetivo es mejorar la eficiencia de las organizaciones, facilitar la trazabilidad de la información y generar mejores condiciones para el crecimiento de las empresas que incorporan estas tecnologías.

“Es un alivio económico, pero también es ver hacia dónde va Concordia”

Iván Arriola, socio fundador de Devoo S.A.S., valoró la incorporación al registro municipal y destacó el acompañamiento del Estado local.

“Para nosotros es un gran apoyo entender que la ciudad está mirando para el camino donde nosotros trabajamos, entonces te da esa confianza de saber que apostás o invertís más tranquilo”, sostuvo.

Arriola remarcó que el beneficio no se limita al aspecto económico.

“Es un alivio desde lo económico pero también es ver para dónde va Concordia, que está haciendo un buen trabajo en cuanto a lo que es economía del conocimiento y nosotros sumamos nuestro granito de arena”, afirmó.

Más profesionales y talento desde Concordia

El crecimiento de este tipo de empresas también genera una demanda permanente de capacitación y actualización profesional en áreas como desarrollo de software, gestión empresarial, infraestructura, integraciones y nuevas tecnologías.

Desde Devoo señalaron que esta actividad permite generar y retener capacidades profesionales en Concordia, posibilitando que especialistas locales participen en proyectos de alcance regional, nacional e internacional sin necesidad de radicarse fuera de la ciudad.

A su vez, el desarrollo tecnológico demanda conectividad, infraestructura, servicios profesionales y proveedores locales, generando un impacto indirecto sobre otros sectores de la economía.

Con la incorporación de Devoo, el Registro Municipal de Empresas de la Economía del Conocimiento alcanza a su quinta empresa, en una apuesta que busca consolidar en Concordia un ecosistema vinculado a la innovación, el talento, la tecnología y los servicios de alto valor agregado.

La intención del Municipio es que este sector siga creciendo y que cada vez más empresas encuentren en la ciudad condiciones para invertir, desarrollarse y generar nuevas oportunidades laborales.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas