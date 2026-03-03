Concordia suma un nuevo espacio cultural: abre sus puertas Kiaroskuro – Studio d’arte, lingua e cultura

La iniciativa está coordinada por el Lic. Alejandro Fruncieri y nace con el objetivo de generar un ámbito de encuentro para quienes sienten afinidad por el arte, la historia y las expresiones culturales, con especial énfasis en la lengua y la cultura italiana.

Durante toda la semana se desarrollarán actividades de presentación para dar a conocer la propuesta, que incluirá cursos de idioma italiano, historia, historia del arte y otras disciplinas vinculadas al campo humanístico. Además, el espacio contará con la participación de profesionales invitados que enriquecerán la oferta académica y cultural.

Desde la organización destacaron que la intención es construir un lugar de intercambio y formación, pensado tanto para estudiantes como para público en general interesado en ampliar sus conocimientos y explorar nuevas perspectivas culturales.

Se invita especialmente a los medios de comunicación a acercarse para conocer las instalaciones, realizar entrevistas y difundir esta nueva propuesta que se incorpora al circuito cultural de Concordia.

Para obtener más información, los interesados pueden visitar el Instagram @kiaroskuro.studio o comunicarse vía WhatsApp al 3456 022604.