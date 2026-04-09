Concordia: taller de apreciación musical “Claves para escuchar”

La iniciativa busca ir más allá de la escucha cotidiana, promoviendo una experiencia que combina charlas, escuchas guiadas, música en vivo y la participación activa del público, con el objetivo de profundizar en la comprensión de los distintos lenguajes musicales.

El primer encuentro estará dedicado al folklore, proponiendo un recorrido por sus ritmos, sonoridades y paisajes musicales, poniendo en valor una de las expresiones culturales más representativas de nuestra identidad.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 11 de abril a las 9:00 horas en la Sala de las Artes “Malviccino”, ubicada en Urquiza 638, y estará a cargo del Licenciado y Profesor Esteban Taubas.

Desde la Subsecretaría destacaron la importancia de generar este tipo de espacios culturales accesibles, que permiten a los vecinos acercarse a distintas expresiones artísticas desde una perspectiva formativa y participativa.

La actividad es no arancelada y requiere inscripción previa, la cual podrá realizarse a través del enlace de inscripción: https://forms.gle/bU5W5FAp64LzwguD8

De esta manera, la Municipalidad de Concordia continúa impulsando propuestas que fortalecen el acceso a la cultura y la educación, promoviendo el encuentro y la construcción colectiva de saberes en la comunidad.