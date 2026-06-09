Concordia: Taller gratuito de manualidades con material reciclable

Durante el encuentro, los participantes aprenderán a confeccionar originales lechuzas utilizando materiales reciclables, transformando elementos de uso cotidiano en piezas decorativas únicas. La propuesta busca fomentar la creatividad, la reutilización de materiales y la conciencia ambiental a través de una actividad práctica y recreativa.

El taller estará a cargo de Alberto Rocki Beltrán y no tendrá costo para los asistentes, siendo una actividad abierta y gratuita para la comunidad. Además, no es necesario llevar materiales, ya que todos los elementos necesarios para la realización de la actividad serán provistos por la organización.

La actividad se realizará el próximo jueves 11 de junio, de 14:00 a 16:00 horas, en la Sala de Capacitación del Centro Cívico de Concordia, ubicada en Mitre y Pellegrini.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el primer piso del Centro Cívico de Concordia, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.

Desde el Municipio se invita a todos los vecinos interesados a sumarse a esta propuesta que combina aprendizaje, creatividad y compromiso con el cuidado del ambiente.