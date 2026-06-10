Concordia tendrá representación en la Selección de Entre Ríos de Newcom

El deporte concordiense volverá a estar representado en una importante cita del Newcom provincial y nacional. José Luis Kemerer, integrante del equipo Newcom Sol Dorado de Concordia, fue convocado una vez más para formar parte de la Selección de Entre Ríos +50 Mixto, que este miércoles 10 de junio participará de un encuentro preparatorio frente a la Selección Argentina.

La actividad se desarrollará desde las 18 horas en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde se medirán el seleccionado nacional y el representativo entrerriano en un partido bajo la modalidad de sparring, que servirá como preparación para el equipo argentino de cara al Campeonato Sudamericano de Newcom que se disputará durante el próximo fin de semana en la ciudad de Paysandú, Uruguay.

La convocatoria de José Luis Kemerer constituye un nuevo reconocimiento a su compromiso, dedicación y desempeño dentro de esta disciplina que continúa creciendo en toda la provincia.

Desde hace años, Kemerer forma parte de Newcom Sol Dorado, una de las instituciones referentes de la actividad en Concordia, destacándose por su participación en competencias provinciales y nacionales.

Su presencia en la Selección de Entre Ríos no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para sus compañeros de equipo y para toda la comunidad deportiva concordiense.

Un encuentro de alto nivel

El partido entre la Selección Argentina y la Selección de Entre Ríos reunirá a destacados exponentes del Newcom, disciplina que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años y que promueve la actividad física, la integración y el deporte en personas mayores.

Además de servir como preparación para el seleccionado nacional, el encuentro permitirá a los jugadores provinciales medirse ante los mejores exponentes del país y seguir fortaleciendo el nivel competitivo de la disciplina en Entre Ríos.

La nueva convocatoria de José Luis Kemerer ratifica el protagonismo que viene teniendo Concordia dentro del Newcom provincial y pone en valor el trabajo que realizan los equipos locales para fomentar esta actividad.

Desde el ámbito deportivo de la ciudad hicieron llegar sus felicitaciones al jugador concordiense por este nuevo desafío, deseándole el mayor de los éxitos en su participación con la camiseta entrerriana.

La jornada en Concepción del Uruguay promete ser una verdadera fiesta del Newcom, con la presencia de dos destacados seleccionados y con Concordia nuevamente representada a través de uno de sus deportistas.

Redaccion de 7Paginas