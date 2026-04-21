Concordia: tenía permiso para cultivar algunas plantas de marihuana, pero termino siendo un vivero clandestino

En un procedimiento realizado este martes por la tarde, personal de la Comisaría Primera desarticuló un cultivo irregular de estupefacientes en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Cortada Maldonado, entre calles 71 y 73, en la zona sur de Concordia.

Alrededor de las 18:20 horas, los efectivos dieron cumplimiento a una orden de allanamiento. Al ingresar a la propiedad, se encontraron con un vivero que albergaba un total de 30 plantas de Cannabis sativa.

Exceso de los límites legales

Durante el operativo, el morador del domicilio —un hombre de 43 años— presentó ante los funcionarios policiales su credencial del REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis) vigente, la cual autoriza el cultivo para fines medicinales bajo estrictos parámetros.

Sin embargo, tras la verificación técnica de los especialistas, se constató que el sujeto no estaba cumpliendo con la normativa. El cultivo excedía tanto la cantidad de plantas permitidas como la superficie (metros cuadrados) autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación para el autocultivo.

Secuestro y actuaciones

Ante la infracción constatada, se procedió al secuestro de 21 plantas en estado de floración, dejando bajo custodia únicamente la cantidad que el permiso legal amparaba.

Del hecho fue informado el fiscal en turno, Dr. Martín Núñez, quien dispuso las medidas de rigor y el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar la situación legal del implicado frente al incumplimiento de los límites del registro nacional.

Redaccion de 7Paginas