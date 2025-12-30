Concordia: “Terrazas de la Costa” realizó el lanzamiento de la temporada 2025-2026

El acto fue encabezado por el intendente Francisco Azcué, quien reafirmó el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo turístico y la puesta en valor de los espacios públicos. “Apostamos a fortalecer cada temporada, mejorando servicios, acompañando a los emprendedores y ofreciendo propuestas que potencien el movimiento turístico y económico de la ciudad. Apostamos a seguir en este camino del trabajo conjunto entre el sector público y privado”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, la presidenta del Ente Costanera, María Perini, destacó el trabajo realizado de cara al nuevo verano y remarcó la importancia estratégica del lugar. “Hemos trabajado para que esta temporada este espacio vuelva a ser uno de los puntos más elegidos por vecinos y visitantes. El fortalecimiento de la Costanera es un compromiso permanente, ya que es uno de los espacios públicos más valorados y representativos de Concordia”, señaló.

En tanto, Sergio Rodríguez, representante del sector y presidente de la Asociación de Food Trucks, agradeció a todos los actores que hicieron posible el inicio formal de la temporada y manifestó su expectativa de que el verano arroje resultados positivos para el sector y para la ciudad en general.

La viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza también tomó la palabra y valoró el trabajo del Ente Costanera y de los emprendedores gastronómicos. “Gracias al esfuerzo de los dueños de los food trucks podemos disfrutar del río y compartir con amigos y familiares en un entorno cuidado y elegido por muchos”, subrayó.

La actividad contó con la presencia del secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; concejales; representantes del sector turístico; emprendedores y numerosos vecinos que acompañaron el inicio de una nueva temporada de “Terrazas de la Costa”, que promete ser nuevamente un punto de encuentro clave durante el verano concordiense.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas