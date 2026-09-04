Concordia tiene más de 100 calles sin nombre oficial y buscan regularizar su nomenclatura

Más de 100 calles de Concordia se encuentran actualmente sin denominación oficial, una situación que el Concejo Deliberante busca comenzar a regularizar mediante un relevamiento que apunta no solo a ordenar la identificación urbana, sino también a recuperar la historia y las características propias de los distintos barrios.

La tarea comenzó con la identificación de las calles que no cuentan con un nombre formal y continúa con recorridas territoriales por diferentes sectores de la ciudad, donde se toma contacto directo con los vecinos para conocer las particularidades de cada zona.

El concejal Emmanuel Godoy, del bloque Juntos por Entre Ríos y presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor y Sugerencias Ciudadanas, explicó que se trata de un trabajo que requiere presencia territorial y participación comunitaria.

“Estamos llevando adelante una tarea que requiere tiempo, escucha y compromiso. Queremos recorrer cada sector, hablar con los vecinos y conocer la historia detrás de cada calle. Entendemos que poner nombre también es una forma de construir identidad y pertenencia”, sostuvo.

Escuchar a los barrios

Las recorridas permiten recopilar antecedentes, referencias y relatos vinculados con las calles que durante años fueron identificadas informalmente por los propios habitantes, pero que nunca fueron incorporadas a la nomenclatura oficial.

En muchos casos, los vecinos ya utilizan determinados nombres para identificar una arteria, aunque esa denominación no figure formalmente en los registros municipales.

“Muchas veces los vecinos conocen y utilizan nombres que forman parte de la historia cotidiana de un barrio, pero que nunca llegaron a convertirse en una denominación oficial. Nuestro objetivo es ordenar esa realidad y darle un marco institucional”, explicó Godoy.

La iniciativa contempla además el contacto con Comisiones Vecinales e instituciones de cada sector, con el propósito de que las propuestas de denominación surjan de un proceso participativo y representativo de las comunidades.

Historia e identidad

Una vez reunida la información, cada propuesta es analizada teniendo en cuenta distintos aspectos, entre ellos los históricos, culturales, geográficos y administrativos.

Para ello se trabaja en articulación con las diferentes áreas municipales y el propio Concejo Deliberante.

Durante las últimas sesiones, además, fueron aprobadas nuevas denominaciones para distintas arterias de Concordia, incorporando nombres relacionados con personas que tuvieron relevancia en la historia y la vida comunitaria de la ciudad.

Desde el Concejo remarcaron a 7Paginas, que asignar un nombre a una calle trasciende una cuestión meramente administrativa. Contar con una denominación oficial permite identificar correctamente un lugar, facilita la ubicación de los vecinos y contribuye al trabajo de servicios públicos y organismos que necesitan contar con referencias urbanas precisas.

Al mismo tiempo, la nomenclatura puede convertirse en una herramienta para preservar la memoria y reconocer parte de la historia local.

Convocan a los vecinos

En el marco del relevamiento, desde el Concejo Deliberante invitaron a los vecinos que viven en calles que todavía no poseen nomenclatura oficial a acercar información, antecedentes, propuestas o referencias históricas que puedan contribuir al proceso.

El objetivo es avanzar hacia una identificación urbana más ordenada y actualizada, pero también construirla con participación de quienes habitan cada barrio.

De esta manera, la regularización de las más de 100 calles que actualmente no tienen nombre oficial busca convertirse no solamente en una tarea administrativa, sino también en una oportunidad para recuperar las historias, personajes y referencias que forman parte de la identidad de los distintos sectores de Concordia.