Concordia tiene representante para el festival nacional del chamamé

La jornada contó con la presencia del Presidente Municipal de Concordia, Dr. Francisco Azcué, la Presidenta Municipal de Federal, Sra. Alicia Oviedo, el Subsecretario de Educación y Cultura de Concordia, Prof. Carlos Gatto, y el Secretario de Cultura y Turismo de Federal, Flavio Márquez, acompañaron este importante certamen que promueve la música chamamecera y los nuevos talentos de la región.

El certamen fue evaluado por un jurado integrado por los reconocidos músicos concordienses Daniel Esteche, Ramón Maydana y Mario Roldán. Participaron del encuentro los conjuntos Los Monchos (San Justo), Litoral Pyhajú (Santa Elena y La Paz), Ecos de Yuquerí (Concordia) y Los Hermanos Luna (Concordia).

Por decisión unánime del jurado, el conjunto Litoral Pyhajú resultó ganador del certamen, accediendo a la siguiente instancia que se desarrollará en la ciudad de Federal. Asimismo, se otorgó una mención especial al conjunto Los Hermanos Luna, destacando su desempeño artístico.

La propuesta contó además con la participación de artistas invitados, entre ellos La Embajada de Federal, con el maestro Pajarito Silvestri; Daniel Esteche y su conjunto; Julián Honeker y su conjunto de Santa Anita; Los Hermanos Miño; el Ballet Peña La Juntada, y el cierre a cargo del Conjunto Boliche Ducasse, consolidando una jornada de celebración y encuentro cultural.

Desde la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, se continúa acompañando y fortaleciendo estos espacios que promueven la cultura popular, el trabajo articulado entre localidades y el crecimiento de nuestros artistas.