Concordia tiene un nuevo campeón argentino de duatlón. Se trata de Eduardo Pelichero, quien a sus 26 años logró quedarse con el título nacional en la categoría de 25 a 29 años durante la 29ª edición de Hombre de Piedra, competencia considerada como el “duatlón con más historia del continente”.

La prueba se disputó el pasado 22 de agosto en Tandil, provincia de Buenos Aires, y reunió a destacados exponentes de la disciplina.

Pelichero, del Nikaia Team, uvo además una destacada actuación en la clasificación general de la distancia larga, donde finalizó séptimo entre los varones. El ganador de la competencia fue el bahiense Pablo Manuel Bien, mientras que Mateo Bustos Pecat, de Tandil, y Gabriel Guaragna, de Quilmes, completaron el podio.

Campeón argentino

El concordiense completó la exigente competencia en un tiempo de 2:19:27, distribuidos en 29:11 para el primer tramo de pedestrismo, 1:25:28 sobre la bicicleta y 24:48 para el segundo segmento de carrera.

En su categoría, Pelichero se impuso sobre Matías Lucero, de San Luis, quien obtuvo el subcampeonato, mientras que el tercer puesto fue para Lucas Arce Lenge, oriundo de Haedo.

La prueba comprendió 8 kilómetros de pedestrismo, 50 kilómetros de ciclismo sin drafting y otros 6 kilómetros de pedestrismo, en un circuito que presentó importantes desniveles.

Las condiciones climáticas también fueron un factor determinante. Pelichero explicó que el frío pudo sobrellevarse con una buena entrada en calor, pero que el viento representó uno de los principales desafíos.

“El circuito presenta mucho desnivel. Entonces, en un sentido había mucho viento en contra y, en otro sentido, mucho viento a favor”, explicó el deportista.

Según relató, esa situación obligó a mantener una concentración permanente y significó “todo un esfuerzo mental importante, además del esfuerzo físico”.

Un séptimo puesto entre los mejores

Pelichero reconoció que antes de la competencia se había planteado como objetivo terminar entre los diez primeros de la clasificación general.

“Pretendía y creía que podía llegar a estar dentro de los 10 primeros”, señaló.

Sin embargo, admitió que encontró un nivel de competencia superior al esperado, con un grupo de entre 15 y 20 participantes de gran nivel.

“Pude estar mezclado en ese grupo. Terminar séptimo fue un gran resultado para mí”, valoró.

El resultado le permitió cumplir con las expectativas deportivas que se había planteado y, además, coronar su actuación con el título argentino de la categoría 25 a 29 años.

La revancha después de 2025

El campeonato tuvo un significado especial para el concordiense, ya que significó también una revancha personal después de lo ocurrido en 2025.

El año pasado Pelichero había viajado a Tandil y realizado una preparación específica para competir, pero las condiciones climáticas adversas obligaron a postergar la prueba hasta el 8 de noviembre. Finalmente, el concordiense no pudo participar en esa fecha.

Por eso, esperaba especialmente esta edición para cumplir uno de sus objetivos: medirse por primera vez en una competencia de estas características con los mejores duatletas del país.

“Esta edición fue muy especial en lo personal y en lo deportivo porque el año pasado había llegado en un buen momento, había hecho una preparación bastante buena”, recordó.

La competencia también representó un desafío particular porque nunca había afrontado en carrera esa distancia y un circuito con semejante nivel de exigencia.

La prueba tuvo como epicentro Villa Don Bosco y fue organizada por IS Sport y Atletas de Piedra.

Un logro acompañado por muchas personas

Después de la consagración, Pelichero dedicó un especial agradecimiento a quienes lo acompañan durante su preparación y en cada competencia.

En primer lugar destacó a su familia, por el apoyo permanente tanto en los momentos decisivos como durante las exigentes jornadas de entrenamiento.

También agradeció a su entrenador, Mateo Orlandini, quien realiza un seguimiento cotidiano de su preparación y lo acompaña en la planificación de cada desafío.

A ellos sumó al kinesiólogo, quiropráctico y demás profesionales que colaboran para que pueda llegar en las mejores condiciones a las competencias.

Finalmente, tuvo palabras de reconocimiento para quienes lo apoyan económicamente y valoran su esfuerzo deportivo, permitiéndole contar con recursos para afrontar los entrenamientos y estar presente en la línea de largada.

El título conseguido en Tandil corona así una temporada de crecimiento para el joven concordiense, que además lidera actualmente el Circuito de Duatlón Jeep, y representa un nuevo logro para el deporte de Concordia a nivel nacional.

Fuente: 3200.ar