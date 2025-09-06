Concordia: tras una amenaza, secuestran un arma, cocaína y detienen a dos personas

Según se informó a 7Paginas, dos hombres que circulaban en motocicleta habrían amenazado con un arma de fuego a una mujer, en el contexto de conflictos previos con los hijos de la damnificada.

Resultados de los procedimientos

Los operativos arrojaron resultados significativos:

En una de las viviendas se secuestró un revólver marca Tala calibre .22, junto con tres cartuchos del mismo calibre. Por disposición de la fiscal Dra. Natalia Conti, quedó detenido un hombre de 25 años por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

En otro de los domicilios se incautaron siete envoltorios con cocaína, dos teléfonos celulares, una suma de $275.000 en efectivo y una libreta con anotaciones vinculadas a la actividad ilícita. En este caso, una mujer de 34 años fue detenida por infracción a la Ley N° 10.566 de Narcomenudeo.

Investigación en curso

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación para determinar la relación entre el hecho de amenazas y las actividades descubiertas en los allanamientos.

La Policía de Entre Ríos destacó que estos procedimientos forman parte del trabajo sostenido de prevención y represión del delito en la ciudad, en articulación con el Ministerio Público Fiscal.