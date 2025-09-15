Concordia: un anciano bajó a una farmacia y le robaron el auto que dejó con las llaves puestas

El hecho ocurrió alrededor de las 18:50 horas, cuando Horacio Orlando Goya, domiciliado en la ciudad, estacionó su vehículo Fiat Spazio modelo 1994, dominio TWH 814, color gris plomo, sobre calle Saavedra, pasando Alvear. El rodado quedó con la llave de ignición colocada y sin ningún tipo de protección.

El hombre ingresó a una farmacia de la zona y, al regresar 15 minutos más tarde, observó cómo su propio automóvil era llevado por desconocidos que circulaban por calle Saavedra hacia el oeste.

El vehículo presenta características particulares: no tiene polarizado, funciona a gasoil, cuenta con medio tanque de combustible y posee el parabrisas roto del lado del conductor. En su interior se encontraba además la documentación del rodado.

Hasta el momento, el automóvil no fue localizado y la policía trabaja intensamente en su búsqueda, tras la denuncia realizada por el damnificado.

Con información de C.A.I (Daniel Ponce)

Redaccion de 7Paginas