Concordia: un automovilista impactó contra un árbol y fue derivado al Masvernat

Según se informó, un hombre que circulaba a bordo de un Volkswagen Suran por calle Pte. Illia en sentido este-oeste, por razones que aún se tratan de establecer, perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol ubicado en la vereda sur, casi en la esquina con Tala.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor resultó herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención.

En el lugar intervino personal policial y la Dirección de Tránsito, que procedió al retiro del vehículo siniestrado.

