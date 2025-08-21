Concordia: un conflicto familiar terminó con dos detenidos y el secuestro de armas de fuego

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 11:30 horas y arrojaron resultados positivos: se logró el secuestro de una arma de fabricación casera (tumbera), una vaina servida calibre 9 mm marca Luger CBC, un cartucho calibre 22 marca Remington, además de un correaje policial con pistolera y una muslera.

Por disposición de la fiscal Dra. Julia Rivoira, quedaron detenidos dos hombres de 18 y 28 años de edad, imputados por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de guerra de fabricación casera.

El operativo estuvo supervisado por el Jefe Departamental de Concordia, Crio. Insp. José María Rosatelli, y coordinado por el jefe de Operaciones y Seguridad, Crio. Ppal. Roberto Barboza. También participaron efectivos de las comisarías Séptima, Tercera, Quinta y Octava, junto con el Grupo Especial, la Sección Motorizada, la División Drogas Peligrosas, la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal y la División de Policía Científica.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos estarían vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la zona.

7Paginas