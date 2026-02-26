Concordia: un hombre fue declarado culpable de asesinar a su propio hijo

El veredicto se conoció tras cuatro jornadas de debate desarrolladas en el salón de la Seccional Concordia del Colegio de la Abogacía. Luego de la decisión del jurado, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto Larocca Rees, anunció que la audiencia de cesura —instancia en la que las partes expondrán sus argumentos sobre la pena a imponer— se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo, a las 8, en los Tribunales de Concordia.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Daniela Montangie, mientras que la defensa oficial del imputado fue ejercida por Eduardo Garay. Miño continuará cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 3 hasta que la sentencia quede firme.

Este proceso fue el juicio por jurados número 154 realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

El hecho

El caso remite a un hecho ocurrido en 2023, cuando Miño, que en ese momento tenía 43 años, fue acusado de asesinar a su hijo, Joel Alexander Emanuel Miño, de 18 años, tras efectuarle un disparo en el rostro luego de una discusión ocurrida en inmediaciones de calles Vera Peñaloza y Cortada 61, en el barrio Las Colinas.

Según se ventiló durante el debate, tras cometer el crimen el acusado habría intentado quitarse la vida.

La autopsia determinó que la víctima falleció a causa de un disparo en la zona craneal, quedando alojado el proyectil en la cabeza, compatible con un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Con el veredicto de culpabilidad ya emitido por el jurado, ahora restará la audiencia de cesura donde se definirá la pena que deberá cumplir el acusado.

