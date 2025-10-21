Concordia: un hombre fue herido con una cuchilla durante una discusión de pareja, la mujer fue detenida

Un nuevo episodio de violencia intrafamiliar se registró en la ciudad de Concordia, cuando un hombre de 31 años resultó herido con una cuchilla durante una discusión con su pareja, una mujer de 32 años, en una vivienda ubicada en la intersección de La Pampa y Nogueria.

La policía informoo a 7Paginas, que el hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando personal de la Comisaría Séptima acudió al domicilio tras recibir un llamado que alertaba sobre un conflicto familiar. Al llegar, los efectivos fueron recibidos por la mujer, quien relató que, tras una fuerte discusión con su pareja, el hombre habría intentado agredirla, momento en el que ella tomó una cuchilla y le provocó una herida en el lado izquierdo del cuerpo, a la altura de las costillas.

La intervención policial y judicial

De inmediato, el herido fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue asistido por el Dr. Martín Galeano, quien informó que el paciente presentaba una herida superficial bajo la axila izquierda, que requirió dos puntos de sutura.

En el lugar del hecho, intervino además personal de la División Policía Científica, que procedió al secuestro de una cuchilla marca Tramontina de 19 centímetros de largo (con hoja de 10 cm y mango blanco de 9 cm), y una remera de Boca Juniors con manchas hemáticas.

El Fiscal en turno, Dr. Mario Figueroa, ordenó la aprehensión de la mujer, quien quedó alojada a disposición de la Justicia.

Los hijos del matrimonio quedaron al resguardo de su abuela

Durante el procedimiento, los efectivos constataron la presencia de tres hijos menores de edad en el domicilio, quienes fueron trasladados y puestos al cuidado de su abuela, con intervención de los organismos de protección correspondientes.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía de Concordia, mientras se aguardan los informes periciales que permitirán determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.