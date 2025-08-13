7PAGINAS

Martes 12 de agosto de 2025
Concordia: un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba una conexión clandestina

Una trágica situación se registró este martes en Concordia, cuando un hombre perdió la vida luego de recibir una fuerte descarga eléctrica mientras intentaba realizar una conexión clandestina a la red.
Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, el hecho ocurrió cerca del mediodía, en la zona de José Oriol y Gobernador Cresto. Según el testimonio de un vecino, la víctima se encontraba ayudando a otras personas a reconectar el suministro eléctrico, que les había sido cortado previamente.

Alrededor de las 13:29, el hombre ingresó de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat con lesiones graves provocadas por la descarga. Pese a la atención inmediata, en horas de la siesta sufrió un paro cardiorrespiratorio y, a pesar de las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, falleció.

La fiscal en turno, Dra. Conti, dispuso las diligencias correspondientes, con intervención de la Policía Científica y la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso.