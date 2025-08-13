Concordia: un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba una conexión clandestina

Según se informó a 7Paginas, el hecho ocurrió cerca del mediodía, en la zona de José Oriol y Gobernador Cresto. Según el testimonio de un vecino, la víctima se encontraba ayudando a otras personas a reconectar el suministro eléctrico, que les había sido cortado previamente.

Alrededor de las 13:29, el hombre ingresó de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat con lesiones graves provocadas por la descarga. Pese a la atención inmediata, en horas de la siesta sufrió un paro cardiorrespiratorio y, a pesar de las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, falleció.

La fiscal en turno, Dra. Conti, dispuso las diligencias correspondientes, con intervención de la Policía Científica y la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso.