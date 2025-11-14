7PAGINAS

Viernes 14 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia: un hombre murió tras ser picado por una avispa

Un vecino de Concordia perdió la vida este jueves por la tarde luego de sufrir la picadura de una avispa, hecho que desencadenó una reacción alérgica fulminante. Segun supo 7Paginas, el episodio se inició cuando el hombre salió momentáneamente de su lavadero de autos, ubicado en Ruta 4 y Paula Albarracín de Sarmiento, para realizar una compra.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según relató él mismo en una llamada telefónica a su pareja, al regresar al vehículo encontró una avispa en el habitáculo. Al intentar matarla, el insecto lo picó, situación que lo llevó a dirigirse de inmediato por sus propios medios al Hospital Carrillo.

Debido a la gravedad del cuadro, desde ese centro asistencial fue derivado al Hospital Masvernat, donde los médicos constataron que era alérgico al veneno del insecto. Allí fue conectado a Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM), pero poco después entró en paro cardiorrespiratorio.

A pesar de las maniobras de reanimación (RCP) practicadas por el personal de salud, el hombre falleció.

En el caso interviene la fiscal Julia Rivoira, quien ordenó las actuaciones de rigor. El trágico hecho generó conmoción en la comunidad y volvió a destacar la peligrosidad de las reacciones alérgicas severas frente a picaduras de insectos.