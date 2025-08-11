7PAGINAS

Concordia: un hombre robó el celular a su sobrino y la investigación terminó con la caída de una peligrosa banda narco

En la tarde de este domingo, un hecho de violencia familiar derivó en un importante operativo policial que desarticuló una banda dedicada a la comercialización de drogas en Concordia.
De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que todo comenzó cuando un hombre con problemas de adicciones le sustrajo el teléfono celular a su propio sobrino. A partir de la denuncia, el personal de Comisaría Cuarta inició tareas investigativas que permitieron establecer el lugar donde el aparato robado podría haber sido vendido o escondido.

Con la orden judicial correspondiente, los uniformados allanaron una vivienda ubicada en calles 25 de Mayo y República Argentina, obteniendo resultados positivos. En el procedimiento se secuestraron siete teléfonos celulares, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, dos cartuchos calibre 12/70, un cartucho calibre 7,62, dieciocho envoltorios de cocaína, tres envoltorios de marihuana y recortes de nylon utilizados para fraccionar la droga.

Como resultado, quedaron aprehendidos una mujer y un hombre de 26 y 24 años por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y otros dos hombres de 47 y 26 años por el presunto delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

El operativo estuvo a cargo del Jefe Departamental, Comisario Inspector Rosatelli, bajo la coordinación del Jefe de la División Operaciones, con la colaboración de la División Drogas Peligrosas, Sección Cuerpo y Guardia, personal motorizado, Grupo Especial y las comisarías Séptima y Cuarta.