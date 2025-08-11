Concordia: un hombre robó el celular a su sobrino y la investigación terminó con la caída de una peligrosa banda narco

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que todo comenzó cuando un hombre con problemas de adicciones le sustrajo el teléfono celular a su propio sobrino. A partir de la denuncia, el personal de Comisaría Cuarta inició tareas investigativas que permitieron establecer el lugar donde el aparato robado podría haber sido vendido o escondido.

Con la orden judicial correspondiente, los uniformados allanaron una vivienda ubicada en calles 25 de Mayo y República Argentina, obteniendo resultados positivos. En el procedimiento se secuestraron siete teléfonos celulares, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, dos cartuchos calibre 12/70, un cartucho calibre 7,62, dieciocho envoltorios de cocaína, tres envoltorios de marihuana y recortes de nylon utilizados para fraccionar la droga.

Como resultado, quedaron aprehendidos una mujer y un hombre de 26 y 24 años por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y otros dos hombres de 47 y 26 años por el presunto delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

El operativo estuvo a cargo del Jefe Departamental, Comisario Inspector Rosatelli, bajo la coordinación del Jefe de la División Operaciones, con la colaboración de la División Drogas Peligrosas, Sección Cuerpo y Guardia, personal motorizado, Grupo Especial y las comisarías Séptima y Cuarta.