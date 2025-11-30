Concordia: un hombre secuestró a su hijo de 4 años, luego se atrinchero y amenazó con hacerle daño

De acuerdo el relato de la denunciante, el sujeto abandonó el domicilio con el pequeño en brazos luego de las amenazas. Minutos después, la joven fue informada de que el hombre se había refugiado con el menor en la vivienda de su familia.

Ante esta situación, personal de la Comisaría Primera y de la Comisaría de Minoridad, junto a los móviles 1479 y 366, se trasladaron hasta el lugar indicado. Allí, el individuo se atrincheró dentro de la casa y continuó profiriendo amenazas hacia el niño, lo que intensificó la tensión del operativo.

Finalmente, los efectivos lograron reducirlo y detenerlo, poniendo fin al momento de extrema angustia.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el menor fue trasladado inmediatamente a sanidad para su evaluación médica y luego restituido a su madre, quien fue contenida por el personal interviniente.

Desde la Fiscalía, el Dr. Jaume dispuso la aprehensión del hombre de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia por las graves amenazas y por haber puesto en riesgo la integridad del niño.