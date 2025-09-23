Concordia: un joven fue asaltado mientras esperaba el colectivo

El hecho

Según la denuncia, la víctima aguardaba el colectivo en la esquina de Libertad y San Luis cuando fue abordada por dos sujetos a bordo de un automóvil gris. El conductor le exigió sus pertenencias mientras simulaba portar un arma en la cintura.

El joven intentó resguardarse junto a otras personas, pero ambos descendieron del vehículo: el conductor lo sujetó de la campera y, tras un forcejeo, el acompañante lo golpeó en la pierna, provocando su caída. Finalmente, lograron sustraerle un teléfono celular y una billetera con $200.000 en efectivo.

La investigación

A partir de los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó un allanamiento en una vivienda de calle Sarmiento al 180, donde los efectivos incautaron elementos de interés para la causa y procedieron al secuestro de un Chevrolet Corsa Classic, que estaría directamente vinculado al hecho investigado.

