Martes 23 de septiembre de 2025
Concordia: un joven fue asaltado mientras esperaba el colectivo

Un violento asalto ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de Concordia derivó este lunes 22 de septiembre en un allanamiento dispuesto por la Fiscalía en turno y autorizado por el Juzgado de Garantías, llevado a cabo por personal de la Comisaría Primera, a cargo del comisario Orlando Flores.
Redacción 7Paginas

El hecho

Según la denuncia, la víctima aguardaba el colectivo en la esquina de Libertad y San Luis cuando fue abordada por dos sujetos a bordo de un automóvil gris. El conductor le exigió sus pertenencias mientras simulaba portar un arma en la cintura.

El joven intentó resguardarse junto a otras personas, pero ambos descendieron del vehículo: el conductor lo sujetó de la campera y, tras un forcejeo, el acompañante lo golpeó en la pierna, provocando su caída. Finalmente, lograron sustraerle un teléfono celular y una billetera con $200.000 en efectivo.

La investigación

A partir de los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó un allanamiento en una vivienda de calle Sarmiento al 180, donde los efectivos incautaron elementos de interés para la causa y procedieron al secuestro de un Chevrolet Corsa Classic, que estaría directamente vinculado al hecho investigado.

Con información de Concordia policiales

