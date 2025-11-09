Concordia: un joven murió en la alcaidía y la autopsia determinará las causas del deceso

De acuerdo a la información recabada, Barreto habría sufrido una descompensación, por lo que se solicitó la presencia del servicio de emergencias 107. Sin embargo, al arribar al lugar, los profesionales constataron que el detenido ya no presentaba signos vitales.

En el sitio intervino el fiscal José Arias y el médico policial Dr. Sergio Medina, quien en primera instancia dictaminó que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio. No obstante, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá precisar las causas y circunstancias del fallecimiento.

Según fuentes judiciales, Barreto se encontraba alojado en la Alcaidía desde el 1° de noviembre, imputado en una causa por hurto en grado de tentativa. Había sido detenido dos veces en menos de una semana por hechos de similares características.

Además, se supo que el pasado 6 de noviembre fue atendido en el Hospital Felipe Heras, donde los médicos le diagnosticaron un cuadro de abstinencia.

La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía en turno, mientras familiares y allegados del joven aguardan los resultados de la autopsia que arrojarán mayor claridad sobre lo sucedido.

Con datos de Concordia Policiales

Redaccion de 7Paginas