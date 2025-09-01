7PAGINAS

Lunes 1 de septiembre de 2025
Concordia: Un menor era trasladado en la ambulancia que impacto contra un automóvil

En horas de la noche de este domingo, pasadas las 20:25, se produjo un violento accidente de tránsito en la intersección de Eva Perón y Juan José Valle, en Concordia.
El siniestro involucró a una ambulancia Fiat Ducato, perteneciente al Hospital Heras, que circulaba por Eva Perón en sentido sur-norte, y a un automóvil Renault Symbol que transitaba en el mismo sentido. Según se constató, el impacto fue de tipo frontal para la unidad de traslado y trasero para el vehículo particular.

Como consecuencia de la colisión, una enfermera que viajaba en la ambulancia debió ser trasladada al hospital, al igual que un menor de edad y su madre, quienes se encontraban a bordo del Renault Symbol. Todos ellos manifestaban diversas dolencias físicas tras el fuerte impacto.

Las autoridades intervinieron en el lugar para asistir a los heridos y ordenar el tránsito en la zona, en tanto se continúan realizando las diligencias correspondientes para establecer las causas del accidente.

