Concordia: un menor fue aprehendido con cocaína y marihuana durante un operativo de saturación

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Ramírez, en el marco de los operativos preventivos que desarrolla la Policía de Entre Ríos para reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó a 7Paginas, los uniformados intentaron identificar a un joven que se desplazaba en una motocicleta. Al advertir la presencia policial, el menor habría intentado evitar el control, aunque finalmente fue interceptado por los efectivos.

Durante el procedimiento, los funcionarios observaron que el joven se descartó de varios envoltorios que posteriormente fueron identificados como sustancias estupefacientes.

Ante esa situación, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas y de la División Minoridad, que realizaron las actuaciones correspondientes.

Como resultado del operativo, se secuestraron cuatro envoltorios con clorhidrato de cocaína, tres envoltorios de marihuana y una motocicleta Motomel S2, que circulaba sin dominio colocado.

Del hecho fue informado el fiscal interviniente, Mario Figueroa, quien dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la causa y determinar la situación procesal del menor involucrado.