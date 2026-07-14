7PAGINAS

Martes 14 de julio de 2026
Facebook Instagram
Menú

Concordia: un menor fue aprehendido con cocaína y marihuana durante un operativo de saturación

Un menor de edad fue aprehendido en la tarde de este lunes en Concordia, luego de que intentara eludir un control policial y fuera sorprendido con envoltorios que contenían estupefacientes durante un operativo de saturación realizado por efectivos de la Comisaría Segunda.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Ramírez, en el marco de los operativos preventivos que desarrolla la Policía de Entre Ríos para reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó a 7Paginas, los uniformados intentaron identificar a un joven que se desplazaba en una motocicleta. Al advertir la presencia policial, el menor habría intentado evitar el control, aunque finalmente fue interceptado por los efectivos.

Durante el procedimiento, los funcionarios observaron que el joven se descartó de varios envoltorios que posteriormente fueron identificados como sustancias estupefacientes.

Ante esa situación, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas y de la División Minoridad, que realizaron las actuaciones correspondientes.

Como resultado del operativo, se secuestraron cuatro envoltorios con clorhidrato de cocaína, tres envoltorios de marihuana y una motocicleta Motomel S2, que circulaba sin dominio colocado.

Del hecho fue informado el fiscal interviniente, Mario Figueroa, quien dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la causa y determinar la situación procesal del menor involucrado.