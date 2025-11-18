Concordia: un motociclista resultó con fractura al colisionar con un ciclista

El choque involucró a una motocicleta Honda Wave roja, conducida por un hombre de 29 años, y una bicicleta SLP roja, guiada por un joven de 22 años.

Según los primeros datos aportados a 7Paginas, el motovehículo se desplazaba por Teniente Ibáñez en sentido Este-Oeste, cuando al llegar a la intersección impactó con la bicicleta, que circulaba de Norte a Sur. Por la violencia del impacto, el ciclista fue trasladado de inmediato al hospital local para su atención.

En tanto, el conductor de la moto optó por presentarse en el nosocomio unos 20 minutos después del arribo del personal policial.

El parte médico

Desde el Hospital Masvernat informaron que:

Motociclista (29 años): traumatismo leve, escoriaciones en ambas rodillas y palmas de las manos, además de una fractura de escafoides en la mano izquierda.

Ciclista (22 años): traumatismo leve y escoriaciones simples.