Concordia: un niño y una pareja resultaron heridos tras un fuerte choque entre una moto y un auto

Segun informó la policía a 7Paginas, el hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas, cuando un Volkswagen Suran, conducido por un hombre de 52 años, circulaba de Sur a Norte por calle Feliciano. Al intentar doblar hacia la izquierda en Sargento Cabral, impactó de frente contra una moto Zanella ZB, que se desplazaba en sentido contrario (de Norte a Sur).

En el rodado menor viajaba un joven de 24 años, al mando de la moto, acompañado por una mujer de 22 años y un niño de 4 años. Producto del fuerte impacto, los tres ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Masvernat.

Según informaron desde el nosocomio, el conductor y la acompañante presentaron traumatismo encéfalo craneano (TEC), escoriaciones faciales y politraumatismos, además de una fractura de fémur izquierdo en la joven. En tanto, el menor sufrió TEC, politraumatismos y fractura de fémur izquierdo, quedando bajo atención médica especializada.

El fiscal de turno, Dr. Núñez Martín, ordenó la intervención de Policía Científica, médico policial y la extracción de sangre a ambas partes para avanzar en la investigación del siniestro.