Concordia: un obrero salvó su vida de milagro al quedar atrapado bajo una viga

El hecho se registró alrededor de las 9:30 horas en la intersección de las calles Colón y Estrada, donde el obrero realizaba tareas laborales junto a otros trabajadores cuando, por causas que aún son materia de investigación, una viga cedió repentinamente y cayó sobre él.

La situación generó momentos de gran tensión entre quienes se encontraban en el lugar, ya que el trabajador quedó atrapado debajo de la estructura y presentaba lesiones producto del impacto.

Importante operativo de rescate

Ante la gravedad del incidente, se desplegó un operativo conjunto encabezado por personal de Bomberos Voluntarios de Concordia, Bomberos Zapadores y equipos sanitarios, quienes trabajaron coordinadamente para liberar al hombre.

Las tareas de rescate demandaron un importante esfuerzo debido al peso de la estructura y a la necesidad de evitar movimientos que pudieran agravar las lesiones sufridas por la víctima.

Luego de varios minutos de intenso trabajo, los rescatistas lograron liberar al obrero, quien fue inmovilizado y posteriormente trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial para recibir atención médica y ser sometido a estudios de mayor complejidad.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador, aunque fuentes vinculadas al operativo señalaron que el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Las circunstancias que provocaron el colapso de la viga son motivo de investigación, mientras se intenta determinar si existió alguna falla estructural o algún otro factor que desencadenó el accidente.

Por Marcelo Gonzalez