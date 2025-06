Concordia: un padre ejemplar y sus hijas lideran una cruzada solidaria para ayudar a los más necesitados

Mientras el termómetro marcaba temperaturas bajas y la lluvia no daba tregua en Concordia, una imagen distinta se vivía en la guardia del Hospital Masvernat. Allí, un padre junto a sus hijas y una amiga, desafiaban el clima repartiendo café caliente y tortas fritas a los pacientes que esperaban ser atendidos, como parte de una cruzada solidaria que crece con fuerza en la ciudad.

Mauro Sánchez, impulsor de esta acción, conversó con 7Paginas y contó cómo surgió esta iniciativa: “Hace unos dos años empecé a hacer esto de manera anónima. Todo salía de mi bolsillo, hasta que hace un par de meses mis hijas me dijeron que lo compartiéramos en redes para que más gente se sume. Gracias a eso, comenzaron a llegar colaboraciones”.

Una de las manos solidarias que se sumó fue la panadería La Española, que empezó a donar facturas y chocolate. También se han sumado vecinos con ingredientes para guisos y otras comidas que Mauro y su equipo cocinan para repartir en plazas, hospitales y refugios.

Valores que se heredan

Sofía (14), Lucía (16) y Mili, hijas de Mauro, acompañan cada jornada con compromiso y alegría. “Yo le decía a mi papá que, teniendo ropa, sentimos frío… Imaginate quien no la tiene. Esto me enseña a no ser mezquina y me hace feliz ayudar”, expresó Sofía con una madurez que conmueve.

Lucía también compartió su sentir: “Lo hacemos desde el corazón. Aunque sea poco, ayuda. Que te reciban con una sonrisa o un aplauso ya te llena el alma”.

Un compromiso que contagia

Sonia, una enfermera que conoció la movida por redes, no dudó en sumarse: “Conozco de cerca la situación de calle, la drogadicción, el frío. Me llena el alma poder ayudar y me voy feliz después de cada jornada. Le mostré esto a mi hijo para que también aprenda lo que muchos viven”.

Mauro destaca que no responden a ningún grupo político ni religioso, y que no aceptan dinero. “Solo pedimos donaciones de alimentos: leche, chocolate, azúcar… lo básico para poder cocinar”, dice. “Lo que hacemos es por amor y para enseñar valores. Gracias a Dios nunca pasé hambre, pero sé que hay mucha gente sufriendo. Quiero que mis hijas aprendan eso, que sientan empatía”.

Una ciudad que necesita despertar

La familia Sánchez no se detiene. Recorren plazas, hospitales y zonas donde saben que hay personas que necesitan un plato caliente. “Hay muchos en situación de calle. Algunos luchan contra adicciones, otros no consiguen trabajo. En Concordia la realidad es dura”, reflexiona Mauro.

Además, están organizando una venta de fideos amasados el próximo domingo 22 de junio, con el objetivo de recaudar fondos para comprar insumos y continuar con las entregas solidarias. “Todo es a pulmón, sin recibir plata. El que quiera colaborar puede buscarnos en Facebook como Mauro Sánchez, o en TikTok como ‘Mauro Sánchez Fundación – Unidos por los que más necesitan’”, invita.

Este padre, lejos de pasar el Día del Padre rodeado solo de regalos o descanso, eligió el camino del amor al prójimo. En cada torta frita, en cada taza de café, transmite a sus hijas y a toda Concordia una lección invaluable: la solidaridad no es un acto de caridad, es un acto de humanidad.

Contacto para colaborar:

WhatsApp: 345 138 708

Facebook: Mauro Sánchez

TikTok: Mauro Sánchez Fundación

Desde 7Paginas saludamos y reconocemos a Mauro, sus hijas y a todo el equipo que hace posible esta hermosa obra. Que su ejemplo inspire a más concordienses a tender una mano.

