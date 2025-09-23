7PAGINAS

Martes 23 de septiembre de 2025
Concordia: una anciana en un Fiat 600 embistió a un menor en bicicleta

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este martes generó preocupación en la ciudad de Concordia. El hecho se registró alrededor de las 15:50 horas, sobre calle Rawson, entre Veiga e Ituzaingó.
Redacción 7Paginas

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, un Fiat 600, conducido por una mujer de 72 años, impactó contra una bicicleta que circulaba por la bicisenda en el mismo sentido. El automóvil realizaba una maniobra para doblar hacia el norte e ingresar a una cochera cuando se produjo la colisión.

La víctima es un adolescente de 14 años, identificado como Pablo P., quien sufrió escoraciones varias y fue trasladado de inmediato por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permanece bajo atención médica.

 