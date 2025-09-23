Concordia: una anciana en un Fiat 600 embistió a un menor en bicicleta

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, un Fiat 600, conducido por una mujer de 72 años, impactó contra una bicicleta que circulaba por la bicisenda en el mismo sentido. El automóvil realizaba una maniobra para doblar hacia el norte e ingresar a una cochera cuando se produjo la colisión.

La víctima es un adolescente de 14 años, identificado como Pablo P., quien sufrió escoraciones varias y fue trasladado de inmediato por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permanece bajo atención médica.