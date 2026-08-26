Concordia: una charla histórica abordará la deportación de los alemanes del Volga a Siberia

El Museo Provincial de la Imagen de Concordia será escenario de una charla histórica dedicada a uno de los episodios más dolorosos y menos conocidos de la historia de los alemanes del Volga: el proceso de deportación de miles de familias hacia Siberia y otros territorios de la entonces Unión Soviética.

La actividad tendrá lugar este viernes 28 de agosto, a las 19:30, en la sede del museo, ubicada en Buenos Aires 179, y se desarrollará en el marco de la Semana Cultural de la XXXIII Fiesta Provincial del Inmigrante.

La propuesta es organizada por la Asociación Descendientes Alemanes de Concordia y estará a cargo del periodista José Luis Sack, quien abordará el proceso de deportación y las consecuencias que tuvo para miles de familias de origen alemán asentadas en la región del Volga.

Recuperar una historia poco conocida

La charla buscará poner en discusión un capítulo de la historia que, según señalaron los organizadores, durante mucho tiempo tuvo una difusión limitada y continúa siendo poco conocido por buena parte de la sociedad.

Durante la exposición se analizarán las condiciones que atravesaron las familias deportadas, las dificultades que enfrentaron en los territorios de destino y las consecuencias que aquel proceso dejó en las generaciones posteriores.

La propuesta apunta, de esta manera, no solamente a reconstruir los acontecimientos históricos, sino también a recuperar las experiencias de quienes padecieron las deportaciones y de sus descendientes.

Desde la Asociación Descendientes Alemanes de Concordia invitaron a toda la comunidad a participar de la actividad, entendiendo que conocer estos episodios permite comprender mejor la historia y la identidad cultural de una colectividad que, décadas después, tiene una importante presencia en Concordia y la región.

La iniciativa forma parte de las actividades culturales previstas durante la XXXIII Fiesta Provincial del Inmigrante, que busca poner en valor las historias, tradiciones y aportes de las distintas comunidades que forman parte de la identidad entrerriana.

Datos de la actividad

📍 Museo Provincial de la Imagen – Buenos Aires 179, Concordia.

📅 Viernes 28 de agosto.

🕢 19:30 horas.

🎙️ Disertante: periodista José Luis Sack.

📌 Organiza: Asociación Descendientes Alemanes de Concordia.

Por Exequiel Bond