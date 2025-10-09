Concordia: una ciudad minada por el narcomenudeo

“Cierran un punto de venta y al rato abren otro”, resumió una vecina en diálogo con 7Paginas, reflejando la sensación de muchos concordienses que ven cómo la lucha contra el narcotráfico parece no tener fin. En los barrios proliferan los llamados soldaditos, jóvenes de escasa edad que consumen desde muy temprano y que, en muchos casos, encuentran en la venta de drogas una forma de subsistencia.

La situación es compleja. Mientras los operativos contra el narcomenudeo se multiplican, persiste la duda sobre si se están investigando las estructuras más grandes que proveen la droga a la ciudad. Al mismo tiempo, otro interrogante se impone: ¿por qué hoy se actúa con tanta intensidad cuando antes no se hacía? ¿Fue la pasividad policial de años anteriores lo que permitió el crecimiento del problema?

Este miércoles, nuevamente, la policía realizó varios procedimientos vinculados a la venta de estupefacientes.

Allanamiento positivo en el barrio El Sapito

En horas de la tarde del 8 de octubre, personal de la Comisaría Octava llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio El Sapito, en el marco de una causa por intento de robo ocurrido días atrás. En el lugar se secuestraron 40 envoltorios de clorhidrato de cocaína en polvo, 5 en piedra, $273.500 en efectivo y una moto Motomel 110 cc. Fue detenido un hombre de 34 años, sobre quien pesaba un pedido de captura y detención, acusado además de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Intervino la fiscal Dra. Julia Rivoira.

Operativo de Saturación y nueva detención

Horas después, en el marco de un operativo de control en distintos puntos de la ciudad, personal policial observó a un hombre que, al notar la presencia de los uniformados en calle Lucas González y Cortada Pública, intentó deshacerse de varios envoltorios. Al ser revisados, se constató que contenían cannabis sativa y cocaína. El detenido, de 28 años, fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes para comercialización. En el hecho intervino la fiscal Dra. Daniela Montangie.

Estos casos se suman a una larga lista de procedimientos recientes que muestran que la lucha contra el narcomenudeo en Concordia continúa sin pausa. Sin embargo, el problema de fondo —el ingreso y distribución de drogas a gran escala— sigue siendo una deuda pendiente en materia de seguridad y justicia.

Redacción de 7Paginas