Concordia: una denuncia por amenazas terminó con secuestro de una moto, droga, cartuchería y un detenido

Una denuncia por un episodio de amenazas con un arma de fuego derivó en dos allanamientos realizados por personal de la Comisaría Octava de Concordia, donde la Policía secuestró droga, cartuchería, dinero en efectivo y un motovehículo. Como consecuencia del operativo, un joven de 18 años quedó detenido.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer, quien manifestó que el pasado 18 de agosto se encontraba en su domicilio cuando fue abordada por dos hombres a quienes logró identificar.

Según relató, ambos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta Honda XR Cross de color rojo y blanco y la habrían amenazado con un arma de fuego. Los individuos reclamaban una supuesta garrafa que, según sostenían, había sido robada a personas conocidas por ellos y acusaban por el hecho al hijo de la denunciante.

A partir de las tareas investigativas, la Justicia autorizó la realización de dos órdenes de allanamiento, que fueron concretadas en viviendas ubicadas en inmediaciones de Urdinarrain y Tala, y Las Heras y Odiard.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron secuestrar una motocicleta Honda XR, aproximadamente 250 gramos de marihuana, dosis de cocaína, una balanza de precisión, dinero en efectivo y 13 cartuchos completos calibre 9 milímetros.

La intervención judicial estuvo a cargo de la fiscal Dra. Julia Rivoira, quien dispuso la aprehensión de un joven de 18 años, acusado inicialmente del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, otros dos hombres fueron correctamente identificados y quedaron vinculados a las actuaciones.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del episodio denunciado y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder por las amenazas y por los elementos hallados durante los allanamientos.

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