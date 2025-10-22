Concordia: una investigación por robo terminó con el cierre de un punto de venta de drogas y tres personas detenidas

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, una vecina de la ciudad denunció la sustracción de elementos de su vivienda, lo que dio inicio a una serie de tareas investigativas por parte del personal policial.

Gracias al trabajo realizado, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, y en base a los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías local —con intervención del fiscal Núñez— libró tres órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en horas de la tarde de este martes.

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron envoltorios de nylon conteniendo cocaína, una suma de dinero en efectivo de $54.500, además de otros elementos de interés para la causa.

Como resultado de los allanamientos, fueron aprehendidas dos mujeres y un hombre, quienes quedaron imputados por tenencia simple de estupefacientes, mientras la investigación continúa para determinar su vinculación con el robo denunciado.