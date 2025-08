Concordia: una joven pareja perdió todo en un incendio y solicita ayuda para reconstruir su hogar

De inmediato, los vecinos del lugar intentaron sofocar las llamas con baldes de agua y mangueras, pero sus esfuerzos fueron en vano. El fuego avanzó con rapidez y redujo la vivienda a cenizas en pocos minutos.

Afortunadamente, no hubo heridos, ya que los ocupantes del hogar se encontraban trabajando al momento del incendio. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales. La pareja solo logró conservar lo que llevaba puesto, quedando en una situación de absoluta vulnerabilidad.

Sospechan que el incendio fue intencional

Según versiones recogidas en el lugar, no se descarta que el hecho haya sido intencional, dado que no había nadie en la casa al momento del inicio del fuego y no se encontraron indicios de fallas eléctricas o accidentes domésticos. Las autoridades investigan el hecho para determinar las causas exactas.

Piden ayuda solidaria para empezar de nuevo

Ante esta dramática situación, familiares, amigos y vecinos iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la joven pareja a reconstruir su hogar y recuperar lo esencial. Se solicita a la comunidad la donación de ropa, calzado, colchones, frazadas, alimentos, artículos de higiene, muebles y materiales de construcción.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al barrio Carretera La Cruz o comunicarse con los allegados a la familia. Toda ayuda, por mínima que parezca, puede hacer una gran diferencia en este difícil momento.

