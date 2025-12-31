Concordia: una mujer de 85 años llevaba varios días fallecida y su hijo convivía con el cuerpo

Según los primeros datos recabados por 7Paginas y que forman parte de la investigación en curso, la mujer fue encontrada muerta en su habitación dentro de una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo, entre Urdinarrain y Vélez Sarsfield. La fallecida fue identificada como Gladys Ester Chicco, de 85 años de edad.

Siempre de acuerdo a información no oficial, el hijo de la mujer se habría presentado días atrás en una dependencia policial para informar que su madre había fallecido. Sin embargo, debido a su condición de salud mental, su relato no habría sido tomado en cuenta en ese momento.

La situación salió a la luz cuando vecinos de la zona, alertados por la ausencia prolongada de la mujer y el comportamiento del hijo, dieron aviso a la Policía. A partir de ese llamado, personal policial se hizo presente en el lugar y constató el deceso, que habría ocurrido varios días antes del hallazgo.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que en la vivienda no se observaron signos de violencia ni indicios de una muerte violenta. No obstante, se inició una causa judicial con el fin de establecer fehacientemente las causas del fallecimiento, conforme a los protocolos vigentes.

El hijo de la mujer convivía con ella y es conocido en el ámbito de Tribunales, donde frecuentemente deambula por los pasillos haciéndose pasar por abogado, según relataron testigos.

La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia, mientras se aguardan los resultados de las pericias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias del deceso.

Redaccion de 7Paginas