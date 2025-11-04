Concordia: una mujer fue detenida tras agredir a policías durante un control

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, los efectivos fueron rebasados por una motocicleta Keller 110 cc, conducida por una mujer que realizaba maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado, logrando interceptar el rodado en calle Nogoyá y Saavedra. Al solicitarle la documentación obligatoria para circular, la conductora intentó darse a la fuga, y al no conseguirlo, comenzó a agredir físicamente al personal policial.

Finalmente, los efectivos procedieron a reducirla y detenerla.

Por disposición del fiscal en turno, Dr. Núñez Martín, la mujer de 30 años de edad fue detenida por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que el rodado fue retenido por infracción a las normas de tránsito.

La agresora quedó alojada a disposición de la justicia, en tanto se instruyen las actuaciones correspondientes.