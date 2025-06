Concordia: una mujer que cría a cinco chicos denuncia insensibilidad del COPNAF y la Justicia

El drama de Pamela comenzó en el año 2021, cuando debió hacerse cargo de tres sobrinos menores de edad que quedaron en situación de abandono total, debido a la severa adicción a las drogas que atravesaba su hermana. “Mi hermana estaba muy mal, en un estado total de abandono por el consumo. Yo no podía permitir que esos chicos quedaran a la deriva”, cuenta con angustia.

Lejos de recibir apoyo estatal, el primer golpe fue la intervención del COPNAF, que decidió que los tres menores fueran enviados a un hogar de menores. “Los llevaron como si fueran delincuentes, sin dejarnos verlos ni saber cómo estaban. Fue una decisión de escritorio, sin conocer la situación real que se vivía en casa”, relató.

Pamela no se resignó y comenzó un duro peregrinar por las oficinas del COPNAF y los pasillos de tribunales de Concordia. Tras tres meses de lucha logró recuperar a los niños bajo una tenencia provisoria de seis meses. Pero a pesar del fallo, la realidad fue cruel: “Tuve que criarlos con lo poco que tenía, recién a los dos meses me habilitaron la Asignación Universal por Hijo. pero al vencerse la guarda dejaron de percibir ese beneficio”.

Con el tiempo, y pese a que la tenencia expiró, los menores siguieron viviendo con ella. Hoy en su casa son cinco chicos, algunos de ellos en edad escolar. “No tengo trabajo, me separé de mi pareja y no recibimos ninguna ayuda. Hay días que no tengo plata ni para la leche”, contó con impotencia.

Pamela también explicó que a fines del año pasado planteó ante el COPNAF que no podía sostener sola la situación y que los niños sufrían por la ausencia de su madre. Se acordó entonces que los chicos seguirían viviendo con ella pero podrían visitar a su mamá. Sin embargo, desde entonces, asegura que nadie más se ocupó del caso.

“Desde diciembre estoy esperando una audiencia con la justicia. Estamos a mitad de año y todavía no hay respuestas. Nunca vino nadie a mi casa a ver cómo vivimos. Ni siquiera mandaron un psicólogo. Todo se maneja entre papeles. Nadie se interesa por cómo están realmente los chicos”, denunció.

La historia de Pamela no es un caso aislado. Refleja el deterioro del tejido social en los barrios de Concordia, donde el avance del consumo de drogas golpea con fuerza a los sectores más vulnerables, mientras el Estado parece mirar hacia otro lado. “Con 10 mil pesos por día mando a los chicos a la escuela: entre la SUBE, los útiles y la comida. Cuando no tengo, no van. Esa es nuestra realidad”, finalizó con bronca.

Redacción de 7Paginas