Concordia: una niña de dos años sufrió una fractura expuesta al quedar su pie atrapado en la rueda de una moto

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió en la intersección de calles Lieberman y Laprida, donde intervino personal de Comisaría Cuarta. Según el relato del conductor de una motocicleta Honda Wave, circulaba por Lieberman en sentido este-oeste cuando, al llegar al cruce con Laprida, sintió que algo había sido succionado por la rueda trasera.

Al detenerse de inmediato y descender del vehículo, el hombre constató con horror que el pie izquierdo de su pequeña hija —que era transportada envuelta en una frazada junto a su madre— había quedado atrapado en el rodado.

De acuerdo con testigos, un automovilista que pasaba circunstancialmente por el lugar asistió a la familia y trasladó rápidamente a la menor al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

En el nosocomio se informó que la niña sufrió una fractura expuesta en la falange proximal del dedo hallux izquierdo (dedo gordo del pie). Tras ser estabilizada, quedó internada en observación y fue derivada a quirófano para una intervención quirúrgica.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, el motovehículo fue retenido como parte de las actuaciones judiciales correspondientes.