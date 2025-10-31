7PAGINAS

Viernes 31 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia: una niña de dos años sufrió una fractura expuesta al quedar su pie atrapado en la rueda de una moto

Un grave accidente se registró en horas de la tarde de este jueves en la ciudad de Concordia, cuando una niña de dos años resultó con una fractura expuesta en uno de sus pies tras quedar atrapada en la rueda trasera de la moto que conducía su padre.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió en la intersección de calles Lieberman y Laprida, donde intervino personal de Comisaría Cuarta. Según el relato del conductor de una motocicleta Honda Wave, circulaba por Lieberman en sentido este-oeste cuando, al llegar al cruce con Laprida, sintió que algo había sido succionado por la rueda trasera.

Al detenerse de inmediato y descender del vehículo, el hombre constató con horror que el pie izquierdo de su pequeña hija —que era transportada envuelta en una frazada junto a su madre— había quedado atrapado en el rodado.

De acuerdo con testigos, un automovilista que pasaba circunstancialmente por el lugar asistió a la familia y trasladó rápidamente a la menor al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

En el nosocomio se informó que la niña sufrió una fractura expuesta en la falange proximal del dedo hallux izquierdo (dedo gordo del pie). Tras ser estabilizada, quedó internada en observación y fue derivada a quirófano para una intervención quirúrgica.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, el motovehículo fue retenido como parte de las actuaciones judiciales correspondientes.

 

 